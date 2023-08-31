Политолог заявил о неспособности Франции удержать контроль в Африке Политолог Асафов: Франция не способна вернуть влияние в африканских странах

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Франция неспособна развернуть масштабную группировку для возвращения влияния в африканских странах, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его мнению, шанс Франции может быть только в создании широкой коалиции, в одиночку страна не способна аккумулировать серьезные силы. Он также отметил, что в борьбе за влияние на континенте начали участвовать США.

Пришедшие к власти военные в Габоне имеют ряд международных связей, в том числе и с США. Мы и раньше видели, как американцы двигают французов в сторону, не учитывая их интереса. Несмотря на то что сейчас 400 французских военнослужащих размешены в Африке, парад антиколониализма может быть продолжен и в других государствах. Габон и Нигер далеко не первая и не вторая страны, которые проходят через смену власти с освобождением от французской зависимости, — сказал Асафов.

Ранее военнослужащие ВС Габона объявили о намерении покончить с действующим в стране режимом, отменить результаты президентских выборов и распустить институты власти. По сообщениям французских СМИ, в настоящее время на улицах Либревиля слышны выстрелы. В стране введен комендантский час, доступ к интернету заблокирован. Генерал Брис Олиги Нгема был назначен президентом Габона на переходный период.

До этого представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) провели безуспешные переговоры с лидером мятежников в Нигере. Это была первая встреча главы военного совета генерала Абдурахмана Тчиани с делегацией после отказа от предыдущих попыток и одновременно последняя попытка ЭКОВАС разрешить ситуацию мирным путем. На прошлой неделе 11 из 15 государств сообщества проголосовали за военное вторжение в Нигер, если мятежники откажутся освободить президента Базума и восстановить его в должности.