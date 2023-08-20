Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились Al Arabiya: мятежники в Нигере отказались возвращать власть президенту Базуму

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Нигер

Переговоры делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с мятежными военными в Нигере закончились безрезультатно, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники в делегации. Представители сообщества покинули страну.

Делегация ЭКОВАС покинула Нигер после провала переговоров. Военный совет отверг предложение ЭКОВАС вернуть отстраненного от власти президента Базума, — говорится в сообщении.

Переговоры продолжались около двух часов. Это была первая встреча главы военного совета генерала Абдурахмана Тчиани с делегацией после отказа от предыдущих попыток и одновременно последняя попытка ЭКОВАС разрешить ситуацию мирным путем. На прошлой неделе 11 из 15 государств сообщества проголосовали за военное вторжение в Нигер, если мятежники откажутся освободить Базума и восстановить его в должности президента, говорится в публикации.

Ранее Тчиани заявил, что Нигер не хочет начинать войну, однако в случае нападения будет готов защищаться. По словам генерала, страны ЭКОВАС не понимают, что Нигер стал ключом к сдерживанию африканского региона от дестабилизации из-за повышенной активности террористов. При этом введенные против страны санкции направлены не на поиск решения в сложившейся ситуации, а лишь на подчинение мятежников.