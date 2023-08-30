Кто стоит за военным переворотом в Габоне, при чем тут Пригожин

Фото: Shi Yu/XinHua/Global Look Press

Группа военных после проведения президентских выборов в Габоне 26 августа заявила об отмене результатов голосования и своем приходе к власти. Почему произошел госпереворот и при чем здесь бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК «Вагнер»?

Как и почему произошел переворот в Габоне

Почти сразу же после оглашения результатов, по которым действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба был переизбран на третий срок с 64,2% голосов, представители оппозиции объявили о нарушениях и о несогласии с их результатами.

Военные появилась в эфире телеканала Gabon 24, где сообщили, что теперь они возглавляют государство. После этого в Габоне было остановлено вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и канала France 24, введен комендантский час, а также заблокирован доступ в интернет.

Что известно о судьбе президента Габона

Али Бонго Ондимба пропал 26 августа сразу же после голосования на президентских выборах.

«Не было никаких немедленных сообщений о местонахождении Али Бонго Ондимбы, которого в последний раз видели публично голосующим на выборах в субботу», — говорится в материале Reuters.

По информации France-Press, военные, захватившие власть в Габоне, рассказали, что президент страны находится под наблюдением и помещен под домашний арест, а его сын задержан.

Как отреагировали в России на ситуацию в Габоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти внимательно наблюдают за развитием ситуации в Габоне.

«Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — сказал он.

Связана ли ЧВК «Вагнер» с переворотом в Габоне

Telegram-канал BRIEF пишет, что Евгений Пригожин в свое время поддержал несколько дружественных режимов в Африке в борьбе с «французскими неоколониалистами».

«Вот что происходит, когда в массах населения зреет неприятие несправедливых порядков. Сейчас африканские страны сами взялись за решение своих проблем», — подчеркнули авторы канала.

В публикации издания BBC, где рассказывается о переворотах в Африке и нынешней ситуации в Габоне, упоминается ЧВК «Вагнер», которая помогла президенту Фостену Туадере наладить обстановку в Центрально-Африканской Республике несколько лет назад.

По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, сейчас началась большая российско-китайская схватка за Черный континент.

«Сейчас началась большая российско-китайская схватка за Африку, мы пытаемся наладить отношения со странами региона, вернуться туда, при этом Китай уже „сидит“ в Африке. Говорят, что все порты там уже китайские, в общем, сработали на опережение и показали, как надо работать с Африкой. Из этого вывод — Китай не может сидеть и спокойно смотреть, как страна, в которой есть чем поживиться, будет переживать военные действия», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что КНР может плотно начать работать в Габоне, а Россия оказывает поддержку Нигеру, где якобы находится ЧВК «Вагнер».

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