Страны Сахели предостерегли от атак на любое из государств альянса

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Атаки на одну или несколько сторон хартии Липтако-Гурма об Альянсе государств Сахели, подписанной Мали, Нигером и Буркина-Фасо, будут расценены как агрессия против всех сторон. В этом случае будут привлекаться помощь и военная сила, заявили в хартии, передает РИА Новости.

Всякое посягательство на суверенитет и территориальную целостность одной или нескольких сторон соглашения будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует обязанности содействия и помощи всех сторон в индивидуальном или коллективном порядке, в том числе использование военной силы с целью восстановления и обеспечения безопасности внутри пространства, охватываемого альянсом, — сказано в документе.

Ранее Нигер, Буркина-Фасо и Мали подписали хартию, учреждающую Альянс государств Сахели (АЕС) с целью создания системы коллективной обороны, сообщил временный президент Мали Ассими Гоита. Этот документ также включает в себя механизм «взаимопомощи на благо наших народов», подчеркнул Гоита. Решение о создании Альянса государств Сахели было принято в контексте переговоров, которые проходили между делегацией Министерства обороны России и представителями Мали, Буркина-Фасо и Нигера.