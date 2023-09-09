Чудовищное землетрясение в Марокко: сколько погибло, пострадали ли россияне

Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

В Марокко минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 6,9, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки были зафиксированы 9 сентября в 01:10 по московскому времени. Какие последствия этого?

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 80 километрах на юго-запад от города Марракеш, население которого составляет около 839 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров.

Очевидица событий Елизавета Муждабаева подчеркнула, что все началось с маленького толчка, после которого стало сильно трясти. По ее словам, в Марракеше зашатался весь дом, все в нем начало падать, люди побежали на улицу в шоке босиком.

«Сначала был маленький толчок, а потом сразу же очень сильно начало трясти. Весь дом шатался, все начало падать. <...> Все орали, мы в шоке, схватили первый балахон, на себя надели, без обуви выбежали босиком. Трясло примерно секунд 30, и довольно сильно», — рассказала женщина.

Муждабаева добавила, что после землетрясения возникли очаги пожара на главной площади Марракеша и в главной мечети города. Полностью разрушенными оказались маленькие дома.

Сколько человек погибли в Марокко от землетрясения, что разрушено

Количество погибших от стихии увеличилось до 632 человек, пострадали 329 человек, сообщает канал Al Arabiya со ссылкой на местные источники. Глава отдела Национального института геофизики Марокко Насер Джабур обратил внимание, что землетрясение такой силы зафиксировано в стране впервые за 100 лет.

Журналисты пишут, что органы здравоохранения Марракеша призвали местных жителей как можно скорее сдать кровь для пострадавших в тяжелом состоянии. Al Arabiya со ссылкой на очевидцев добавляет, что в Марракеше полностью разрушены некоторые здания, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, также частично повреждена знаковая для города мечеть Аль-Кутубия.

По данным Геологической службы США, исходя из общей численности населения района и типов зданий, вероятность того, что число погибших будет от 100 до 1000 человек, составляет 23%. Однако в районе эпицентра проживает около 172 тыс. человек.

Информации о погибших или пострадавших россиянах пока не поступало.

Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

Реакция России и других стран на землетрясение в Марокко

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения.

«Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах Вашей страны. В России разделяют переживания и скорбь народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — заявил президент РФ.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил о готовности оказать всю возможную помощь стране, пострадавшей от стихии.

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