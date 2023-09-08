На Камчатке произошли три землетрясения подряд На Камчатке произошли три землетрясения с интервалом в несколько минут

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У восточного побережья Камчатки произошли три землетрясения с интервалом в несколько минут, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН. Магнитуда сейсмособытий составила от 3,1 до 5,1.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, в Камчатском заливе Тихого океана зафиксированы землетрясения магнитудой 3,1, 4,9 и 5,1. Очаги располагались примерно в одном месте на глубине от 13 до 46 километров под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск составило около 100 километров, – говорится в сообщении.

В МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что в населенных пунктах землетрясения не ощущались. Также не объявлялась угроза цунами, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

5 сентября землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки. Местные жители в результате почувствовали подземные толчки.. Люди ощущали небольшое покачивание, в квартирах дребезжала посуда, также тряслись люстры.

В августе на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,3. По данным спасателей, толчки силой до трех баллов ощутили жители Южно-Сахалинска.