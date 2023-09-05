Жители Камчатки пережили землетрясение Землетрясение магнитудой 5,0 произошло рядом с Камчаткой

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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Отмечается, что местные жители ощутили подземные толчки.

Магнитуда землетрясения — 5,0, эпицентр располагался в 181 километре от села Мильково, — сообщили в филиале.

Там добавили, что местные жители в результате почувствовали подземные толчки, их сила уточняется. Люди ощущали небольшое покачивание, в квартирах дребезжала посуда, также тряслись люстры.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Азербайджане в городе Кюрдемир. Толчки силой 3–4 балла ощущались в Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах. В МЧС Азербайджана сообщили, что в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Таже мощное землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано у берегов Индонезии, в 192,1 километра к югу от города Лабуан-Ломбок. По имеющимся данным, очаг залегал на глубине 515,8 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.