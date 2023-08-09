Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на Сахалине Землетрясение магнитудой 3,3 произошло рядом с Южно-Сахалинском

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На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. По данным спасателей, толчки ощутили жители Южно-Сахалинска.

Эпицентр находился в 5 километрах юго-западнее села Дальнее Южно-Сахалинского городского округа. Магнитуда сейсмособытия составила 3,3, глубина 10 километров, — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что жители Южно-Сахалинска почувствовали толчки силой до трех баллов. При этом о пострадавших и разрушениях не сообщается. Оперативные службы проводят осмотр зданий на предмет повреждений.

При толчках до трех баллов люди ощущают колебания, похожие на те, что создает проезжающий поблизости легкий грузовик. Кроме того, наблюдается незначительное раскачивание висящих предметов, сильнее оно заметно на более высоких этажах.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун. По имеющимся данным, очаг залегал на глубине 35 километров. Эпицентр находился в 77 километрах к северо-западу от города Цзинань, где проживает около 4,33 млн человек. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Также землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у западного побережья Королевства Тонга. Эпицентр подземных толчков находился в океане, в 400 километрах к западу от города Нукуалофа.