На северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, очаг залегал на глубине 35 километров.

Землетрясение произошло в 18:33 по времени UTC (21.33 мск). Эпицентр находился в 77 километрах к северо-западу от города Цзинань. В городе проживают около 4,33 млн человек. Информации о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Недавно Государственное геологическое бюро Австралии сообщило, что землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у западного побережья Королевства Тонга. Эпицентр подземных толчков находился в океане, в 400 километрах к западу от города Нукуалофа.

Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Конья в центре страны. Начало поземных толчков зарегистрировали в 18:06 часов по мск. Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов заявил, что мощные землетрясения произойдут в Стамбуле до 2030 года. По его словам, с точки зрения сейсмической угрозы Турция находится в опасном месте.