Свидетельница рассказала о землетрясении в Марокко Жительница Марракеша Муждабаева: землетрясение началось с маленького толчка

Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

Марокко

Вчерашнее землетрясение в Марокко началось с маленького толчка, после которого начало сильно трясти, рассказала очевидица природного явления Елизавета Муждабаева «Известиям». По ее словам, в Марракеше зашатался весь дом, все в нем стало падать, люди побежали на улицу в шоке босиком.

Сначала был маленький толчок, а потом сразу же очень сильно начало трясти. Весь дом шатался, все начало падать. <...> Все орали, мы в шоке, схватили первый балахон, на себя надели, без обуви выбежали босиком. Трясло примерно секунд 30, и довольно сильно, — отметила свидетельница.

Муждабаева также рассказала, что после землетрясения возникли очаги пожара на главной площади Марракеша и в главной мечети города. Полностью разрушенными оказались маленькие дома.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о том, что в Марокко 8 сентября в 23:11 (01:11 мск 9 сентября) было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился в 80 километрах на юго-запад от города Марракеш с населением почти 839 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко составляет 296 человек. Еще по меньшей мере 153 человека получили ранения.