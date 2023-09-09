Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 296 МАР: число погибших из-за землетрясения в Марокко возросло до 296, ранены 153

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Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 296 человек, сообщает Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на данные Министерства внутренних дел. Еще по меньшей мере 153 человека получили ранения.

Жертвами землетрясения <...> стали 296 человек <...>, также пострадали 153 человека, – говорится в сообщении агентства.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что жертвами землетрясения стали 93 человека.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о том, что в Марокко 8 сентября в 23:11 (01:11 мск 9 сентября) было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился в 80 километрах на юго-запад от города Марракеш, население которого составляет около 839 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров. Это первое крупное землетрясение в стране, начиная с 2004 года.

По данным СМИ, в результате произошедшего зафиксированы обрушения жилых зданий и различных построек в Марракеше – туристическом центре и культурной столице страны. Толчки ощущались в ряде крупных городов королевства, включая Агадир, Касабланку, Кенитр, Рабат, Эс-Сувейр. В настоящее время власти оценивают материальный ущерб. Спасатели разбирают завалы.