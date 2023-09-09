Более 90 человек погибли при землетрясении в Марокко В результате землетрясение в Марокко погибли не менее 93 человек

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По меньшей мере 93 человека стали жертвами землетрясения в Марокко, об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленный источник. По имеющимся данным, 73 из них погибли в провинции аль-Хауз вблизи Мараккеша. Ранее в стране произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко, среди них 73 человека в районе аль-Хауз, - говорится в сообщении телеканала.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о том, что в Марокко было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Егоэпицентр находился в 80 километрах на юго-запад от города Марракеш, население которого составляет около 839 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров.

В последний раз крупное землетрясение случалось в Марокко в 2004 году. Тогда его магнитуда составила 6,5, в результате происшествия погибли около 600 человек.

Накануне вечером в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился в 11,5 километра к западу от населенного пункта Фолл-Ривер-Миллс с населением порядка 600 человек. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.