Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Калифорнии

Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,0, оно было зафиксировано Геологической службой США. Эпицентр находился в 11,5 километра к западу от населенного пункта Фолл-Ривер-Миллс.

По данным сейсмологов, очаг стихии залегал на глубине 14,8 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Известно, что в Фолл-Ривер-Миллс проживают порядка 600 человек.

Также землетрясение магнитудой 5,5 сейсмологи зафиксировали на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун. По имеющимся данным, очаг залегал на глубине 35 км. Эпицентр находился в 77 км к северо-западу от города Цзинань, где проживает около 4,33 млн человек. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Кроме того, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC) заявил о землетрясении в центральной части Турции магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали в 68 километрах к северо-западу от города Османие и в 19 километрах к северу от Козана. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Колумбии. Эпицентр землетрясения находился в 106 километрах к северо-западу от города Картаго, население которого составляет 134 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. О пострадавших не сообщалось.