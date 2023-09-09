Сильное землетрясение произошло в Марокко В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9

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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки были зафиксированы в 01:10 мск 9 сентября.

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 80 километрах на юго-запад от города Марракеш, население которого составляет около 839 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Накануне вечером в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился в 11,5 километра к западу от населенного пункта Фолл-Ривер-Миллс с населением порядка 600 человек.

У восточного побережья Камчатки 8 сентября произошли три землетрясения с интервалом в несколько минут, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН. Магнитуда сейсмособытий составила от 3,1 до 5,1.

Также землетрясение магнитудой 5,5 сейсмологи зафиксировали на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун. По имеющимся данным, очаг залегал на глубине 35 км. Эпицентр находился в 77 км к северо-западу от города Цзинань, где проживает около 4,33 млн человек. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.