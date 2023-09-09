Погибли больше 600 человек: как марокканцы спасаются от землетрясения

Фото: Jalal Morchidi/EPA/TASS

Более 600 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко

Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 632 человек, пострадавших как минимум 329. Заведующий отделом Национального института геофизики Марокко Насер Джабур утверждает, что подземные толчки такой силы зафиксированы в стране впервые за 100 лет.

По словам жительницы Марракеша, после землетрясения возникли очаги пожара на главной площади и в главной мечети города. Полностью разрушены маленькие дома. Органы здравоохранения Марракеша обратились к жителям с просьбой как можно скорее сдать кровь для пострадавших в тяжелом состоянии.

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