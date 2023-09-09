Увеличилось число жертв землетрясения в Марокко Al Arabiya: число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 632

Фото: Jalal Morchidi/EPA/TASS

Более 600 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко

Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 632 человек, пострадали 329 человек, сообщает канал Al Arabiya со ссылкой на местные источники. По словам заведующего отделом Национального института геофизики Марокко Насера Джабура, землетрясение такой силы зафиксировано в стране впервые за 100 лет.

Число погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего в стране, возросло до 632, 329 человек ранены, — говорится в сообщении.

Канал отмечает, что органы здравоохранения Марракеша обратились к жителям как можно скорее сдать кровь для пострадавших в тяжелом состоянии. Al Arabiya со ссылкой на очевидцев добавляет, что в Марракеше обрушились некоторые здания, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, также частично повреждена знаковая для города мечеть Аль-Кутубия.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о том, что в Марокко 8 сентября в 23:11 (01:11 мск 9 сентября) было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился в 80 километрах на юго-запад от города Марракеш с населением почти 839 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров. По первоначальным данным сообщалось о 296 погибших и 153 раненых.