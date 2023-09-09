Опубликованы кадры момента землетрясения в Марокко

Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

Более 600 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко

В Сети появилось видео момента землетрясения в Марокко, в результате которого погибли не менее 296 человек, 153 пострадали. На кадрах, опубликованных РБК, видно, что толчки начались внезапно и вызвали панику у прохожих, одно из зданий начало разрушаться.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о том, что в Марокко 8 сентября в 23:11 (01:11 мск 9 сентября) было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился в 80 километрах на юго-запад от города Марракеш с населением почти 839 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров.

Накануне вечером в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился в 11,5 километра к западу от населенного пункта Фолл-Ривер-Миллс с населением порядка 600 человек.

До этого землетрясение магнитудой 5,5 сейсмологи зафиксировали на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун. По имеющимся данным, очаг залегал на глубине 35 км. Эпицентр находился в 77 км к северо-западу от города Цзинань, где проживает около 4,33 млн человек. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.