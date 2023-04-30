Украинские военные стоят насмерть: новости СВО на вечер 30 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

30 апреля Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о продолжении специальной военной операции на Украине. На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки российские войска уничтожили более 670 украинских военных и наемников, пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп, подбили по две гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

В Константиновке в ДНР нанесен ракетный удар по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций, отметили в Минобороны. В районе Белогоровки в ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ и поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады. В Сумской области близ Свессы под удар попал сервис ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады теробороны. Под Краматорском ВС РФ нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции, уничтожив до 200 тонн боеприпасов ВСУ.

Штурмовые отряды при поддержке десантников и артиллерийских подразделений продолжали выбивать солдат ВСУ из западной части Артемовска. Под контроль российских военных перешли еще четыре квартала города. Авиация совершила четыре вылета, артиллеристы выполнили 61 огневую задачу.

Фото: МО РФ

Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что иностранные наемники заранее покидают позиции в Артемовске при приближении «музыкантов». При этом регулярные украинские части по приказу командования вынуждены стоять насмерть.

Бойцы ЧВК «Вагнер» впервые показали склады с советским оружием и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром. «Музыканты» сообщили, что украинские военные при отступлении вывезли все нужное вооружение, а оставшийся арсенал хотели взорвать и заминировали. Однако они допустили просчет, неправильно соединив цепь для подрыва. На складах осталось большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, в частности, были обнаружены 292 тысячи ящиков с пистолетами-пулеметами образца 1941 года.

Telegram-канал SHOT сообщил, что к селу Цаповка в Белгородской области подлетел дрон ВСУ. БПЛА сбросил взрывчатку на инфраструктуру. По данным SHOT, самодельное взрывное устройство не сработало, а сам беспилотник после сброса бомбы зацепился за дерево, потерял управление и рухнул на землю. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил вооруженный конфликт с пирогом, который не съесть целиком. По его словам, «рот порвешь». Зеленский добавил, что всю эту «беду» сложно проглотить, поэтому нужно «разделить ее на кусочки».

Издание The Times написало, что целью контрнаступления ВСУ может стать Мариуполь, поскольку контроль над ним позволит перерезать сухопутный коридор в Крым. Под прицелом украинских военных может оказаться и Донецк, который имеет «скорее символическое значение» для Киева.

Фото: Александр Сухов/РИА Новости Вид на жилые дома на улице Артема в Мариуполе

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила на телемарафоне, что атака беспилотников ВСУ на нефтебазу в Севастополе 29 апреля являлась элементом подготовки к контрнаступлению. По словам Гуменюк, дроны атаковали Казачью Бухту, чтобы нарушить логистику ВС РФ.

Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что присоединить Украину к НАТО до завершения конфликта будет очень сложно. Лидер прибалтийской страны при этом выразил надежду, что дорожная карта украинского членства в Альянсе будет разработана к июльскому саммиту в Вильнюсе, который станет «решающим». По его словам, президента РФ Владимира Путина «нужно остановить сейчас», иначе «следующими на очереди» станут страны Балтии или Польша.

Французское издание Le Monde привело слова европейского дипломата о том, что территории, которые Киев планирует захватить в ходе контрнаступления, могут стать украинскими только в результате мирных переговоров. Кроме того, по словам дипломата, власти США негативно воспринимают стремление Киева к членству в НАТО и вместо этого хотят обеспечить гарантии безопасности.