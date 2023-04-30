В Европе рассказали, как США оценивают возможное вступление Украины в НАТО Le Monde: США враждебно настроены по отношению к членству Украины в НАТО

Фото: president.gov.ua

США убеждены, что Украине не место в НАТО, а территории, которые Киев планирует взять под свой контроль в ходе планируемого контрнаступления, могут стать украинскими только по результатам мирных переговоров, высказал мнение изданию Le Monde европейский дипломат. Он добавил, что Вашингтон враждебно настроен по отношению к членству Украины в Североатлантическом альянсе и предпочитает вместо этого предоставить ей гарантии безопасности.

Они исходят из принципа, что территориальные приобретения в ходе украинского контрнаступления будут ограниченными и могут быть закреплены только в сочетании с переговорами, — сказал дипломат.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11–12 июля, кроме приглашения вступить в Альянс. Он призвал членов Блока сделать шаг к этому решению, а также предоставить гарантии безопасности стране до момента непосредственного вступления.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отказался отвечать на вопрос о том, намерены ли лидеры Альянса обсуждать вступление Украины в организацию на саммите, который запланирован на лето текущего года. При этом он отметил, что содержательный разговор по данному вопросу возможен только при сохранении Украины как суверенной нации.