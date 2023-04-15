Украина выдвинула ультиматум НАТО Кулеба: Украина не приемлет бездействие членов НАТО по вопросу принятия Киева в Альянс

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в Альянс, передает РИА Новости. Он призвал членов блока сделать шаг к этому решению, а также предоставить гарантии безопасности стране до момента непосредственного вступления.

Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей — то для Украины это неприемлемый результат <...> В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между «сейчас» и моментом, когда Украина станет членом НАТО, — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что украинские власти «не примут никаких суррогатных решений».

Ранее «Известия» со ссылкой на источник в правительстве Венгрии написали, что страна примет заявку Украины на вступление в НАТО только после того, как Киев восстановит права закарпатских венгров. Отмечается, что данное решение было донесено до руководства Альянса на прошедшей 4–5 апреля встрече глав МИД НАТО. Собеседник издания отметил, что у Венгрии и Украины неоднократно возникали разногласия по поводу статуса закарпатских венгров, которых в регионе насчитывается более 150 тысяч человек.