В Венгрии назвали главное условие для принятия Украины в НАТО «Известия»: Венгрия примет Украину в НАТО, если она восстановит права закарпатских венгров

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Венгрия примет заявку Украины на вступление в НАТО только после того, как Киев восстановит права закарпатских венгров, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве Венгрии. Отмечается, что об этом Альянсу сообщили венгерские дипломаты на прошедшей 4–5 апреля встрече глав МИД НАТО.

Венгерское правительство в ходе встречи глав МИД НАТО подчеркнуло, что Будапешт поддержит интеграционные устремления Украины только в том случае, если она восстановит права венгерского меньшинства, — сказано в публикации.

Собеседник издания отметил, что у Венгрии и Украины неоднократно возникали разногласия по поводу статуса закарпатских венгров, которых в регионе насчитывается более 150 тысяч человек.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал, что прием Финляндии в НАТО будет «подпитывать милитаристские амбиции Альянса на Севере и в Арктической зоне». По его словам, эти действия подрывают саму основу для международного сотрудничества на конструктивной основе в этих регионах. Он подчеркнул, что Россия будет внимательно следить за изменением конфигурации сил на территории Финляндии.