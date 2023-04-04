Столтенберг рассказал, когда с Украиной можно будет говорить о НАТО Столтенберг: диалог по членству Украины в НАТО можно вести после обеспечения суверенитета

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос о том, намерены ли лидеры Альянса обсуждать вступление Украины в организацию на саммите, который запланирован на лето текущего года. При этом он отметил, что содержательный разговор по данному вопросу возможен только при сохранении Украины как суверенной нации. Об этом сообщает РИА Новости.

Позиция НАТО по членству Украины неизменна, она станет членом Альянса, как об этом не раз говорилось на саммитах. Но мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг — сохранение Украины как независимой нации. Поэтому НАТО оказывает Украине беспрецедентный уровень поддержки и продолжит делать это, — сообщил Столтенберг.

Заявление главы Альянса прозвучало по итогам заседания комиссии Украина — НАТО, она прошла на уровне министров иностранных дел в штаб-квартире международной организации в Брюсселе.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО передали Украине вооружения на €65 млрд. По его словам, в настоящий момент ведется подготовка программы многолетних военных поставок.