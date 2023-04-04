Финляндия официально вступила в НАТО

Фото: nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с Пеккой Хаависто

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал США документ о присоединении к НАТО. Формальная процедура присоединения страны к Альянсу завершена, так как документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах. Трансляция церемонии велась на сайте НАТО.

С получением этого документа, мы можем объявить Финляндию 31-м членом Североатлантического договора, — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в своей речи в честь присоединения Финляндии заявил, что президент России Владимир Путин хотел «захлопнуть дверь НАТО», но получил «больше НАТО».

Столтенберг также напомнил, что пятая статья Североатлантического договора с 4 апреля распространяется на Финляндию, таким образом, она также теперь участвует в принятии всех решений. Эта статья предусматривает создание системы коллективной защиты. Согласно ей, нападение на одну или несколько стран-участниц НАТО рассматривается как нападение на них всех.

У здания минобороны Финляндии был поднят флаг Альянса.

В ответ на вступление Финляндии в НАТО Россия займется укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях, заявил накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, в случае наращивания сил Альянса на территории соседней страны Россия предпримет дополнительные шаги в целях безопасности.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что вступление Финляндии в НАТО призвано обострить отношения с Россией. По его словам, расширение Альянса на восток не создает никакой безопасности на Евразийском континенте, а скорее ухудшает ее.