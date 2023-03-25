Власти Турции пообещали Швеции не закрывать двери в НАТО Представитель Эрдогана: Турция не закрыла Швеции двери в НАТО, все зависит от ее шагов

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Турция не закрыла для Швеции двери в НАТО, перспективы вступления в Альянс зависят от тех шагов, которые в ближайшее время будет предпринимать Стокгольм. Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил представитель президента Эрдогана Ибрагим Калын. В настоящее время Анкара не ратифицировала шведскую заявку на вступление в Блок.

Мы не закрывали двери в НАТО для Швеции, процесс, скорость процесса полностью зависят от тех шагов, которые примет Стокгольм, — сказал Калын.

Швеция и Финляндия 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в НАТО. В настоящее время из 30 стран — участниц Блока заявку не ратифицировали Турция и Венгрия. Там заявили, что готовы одобрить только финскую заявку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта текущего года сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, Анкара увидела, что Хельсинки выполняет свои обязательства.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция не получила от Швеции террористов, экстрадиции которых требовала, и не может в связи с этим «позитивно относиться» к Швеции до выполнения ею соответствующих обязательств.

Позднее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция в настоящее время считает недостаточными действия Швеции по выполнению мадридского меморандума о противодействии терроризму для одобрения ее заявки на вступление в НАТО.