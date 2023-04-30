На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму Представитель ВСУ Гуменюк: атака на нефтебазу в Крыму является подготовкой к контрнаступлению

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Атака на нефтебазу в Крыму 29 апреля стала элементом подготовки ВСУ к контрнаступлению, заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона «Єдині новини». По ее словам, произошедшее на полуострове является операцией по подрыву логистики российских войск.

И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают, — сказала Гуменюк.

29 апреля в Севастополе в результате атаки украинского беспилотника на нефтебазу в Казачьей Бухте загорелись четыре резервуара. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Горение было ликвидировано спустя несколько часов. Пожару присвоили наивысший, четвертый ранг сложности. В результате случившегося никто не пострадал.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал атаку по нефтебазе терактом. Парламентарий считает, что целью этого удара было запугивание мирного населения. Он добавил, что Киев и Львов должны понести ответственность за случившееся. По словам депутата, именно там находятся «нелюди», отдавшие приказы атаковать мирный город.

Сенатор Ольга Ковитиди призвала нейтрализовать Одессу в ответ на удар ВСУ по Севастополю. По ее словам, атака на регион требует жесткого ответа.