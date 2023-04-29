Атаку украинского беспилотника на Севастополь назвали терактом Депутат Госдумы Шеремет назвал атаку украинского беспилотника на Севастополь терактом

Фото: t.me/razvozhaev

Атака украинского беспилотника по нефтебазе в Севастополе является терактом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Парламентарий считает, что целью этого удара было запугивание мирного населения.

Действия украинских властей стоит расценивать как теракт, направленный на устрашение мирного населения, — сказал Шеремет.

Он добавил, что Киев и Львов должны понести ответственность за случившееся. По словам депутата, именно там находятся «нелюди», отдавшие приказы атаковать мирный город.

Шеремет полагает, что атаки на Севастополь Киев осуществляет «под прикрытием зерновой сделки». Депутат считает, что это ставит под сомнение дальнейшее существование Черноморской инициативы.

Пожар на нефтебазе в Севастополе произошел утром 29 апреля. Глава региона Михаил Развожаев сообщил, что резервуар с топливом вспыхнул в Казачьей бухте. Позднее он опубликовал видео, на котором можно увидеть, как крупные языки пламени поднимаются вверх. Спустя несколько часов пожар удалось локализовать.

Сенатор Ольга Ковитиди призвала нейтрализовать Одессу в ответ на удар ВСУ по Севастополю. По ее словам, атака на регион требует жесткого ответа.