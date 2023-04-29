В Совфеде призвали ударить по Одессе после атаки ВСУ на Севастополь Сенатор Ковитиди потребовала нейтрализовать Одессу в ответ на удар ВСУ по Севастополю

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удар Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Севастополе требует «жесткого ответа», написала в своем Telegram-канале сенатор Ольга Ковитиди. В качестве возможной реакции она предложила «нейтрализацию Одессы как военной базы Украины».

Времени на «медленные танцы» у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены, — написала Ковитиди.

Пожар на нефтебазе в Севастополе произошел утром 29 апреля. Глава региона Михаил Развожаев сообщил, что резервуар с топливом вспыхнул в Казачьей бухте в районе улицы братьев Манганари.

По словам губернатора, возгорание произошло в результате атаки беспилотника. Он опубликовал видео, на котором можно увидеть, как крупные языки пламени поднимаются вверх.

К ликвидации пожара привлекали 18 пожарных расчетов и 60 огнеборцев, а также пожарный поезд. В результате ЧП никто не пострадал. Развожаев заверил, что угрозы гражданским объектам нет. Спустя несколько часов пожар удалось локализовать.