Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано

Фото: t.me/razvozhaev

Открытое горение на нефтебазе в Севастополе на площади 1000 квадратных метров ликвидировано, пожарные ведут проливку территорий, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Пожару, который случился в результате атаки украинских БПЛА, был присвоен самый высокий ранг сложности — четвертый. К ликвидации последствий происшествия было привлечено более 150-ти человек и 50-ти единиц техники, в том числе от МЧС России 107 человек личного состава и 34 единицы техники.

Открытое горение ликвидировано на площади 1000 квадратных метров. Сейчас пожарные ведут проливку территории. <...> С ситуацией наши огнеборцы справились отлично, в очередной раз проявив мужество и профессионализм, — написал он.

Были задействованы также все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, прибыли пожарные расчеты из республики Крым и пожарный поезд Крымской железной дороги, указал глава города.

Пожар произошел на нефтебазе в Севастополе утром 29 апреля. Резервуары с топливом загорелись в Казачьей Бухте в районе улицы братьев Манганари в результате атаки украинских беспилотников. Под удар попали четыре резервуара, остальные не повреждены, поскольку они изолированы.

Развожаев ранее сообщил, что ЧП не повлияет на снабжение города топливом. Губернатор объяснил, что резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.