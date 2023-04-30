Вагнеровец заявил, что наемники избегают сражения с ЧВК в Артемовске

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска

Иностранные наемники заранее покидают позиции при приближении ЧВК «Вагнер», рассказал РИА Новости вагнеровец. По его словам, «солдаты удачи» не сражаются насмерть, поэтому сразу «снимаются» и уходят, а регулярные украинские части, в свою очередь, получили от командования приказ «стоять насмерть».

По опросам местных жителей, которых мы освобождаем, выясняется, что как только линия фронта подходит ближе 400–500 метров, наемники «снимаются» и уезжают, — рассказал боец ЧВК.

Тем не менее, по словам бойца, регулярные части ВСУ состоят не «из викингов или самураев», а из обычных украинцев, которые, «грубо говоря, вчера еще были работягами, а сегодня им дали в руки оружие».

Боец ЧВК добавил, что линия фронта все ближе смещается к западным окраинам Артемовска. По его словам, остается зачистить «немного застройки, жилого сектора», а дальше — частный сектор.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России продолжают бои за Артемовск на Донецком направлении. В ведомстве подчеркнули, что штурмовые отряды активно ликвидируют противника на западных окраинах населенного пункта.