Штурмовые отряды уничтожают солдат ВСУ на западных окраинах Артемовска

Фото: РИА Новости

Российские вооруженные силы продолжают активные бои у Артемовска на Донецком направлении, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В силовом ведомстве подчеркнули, что штурмовые отряды продолжают активно ликвидировать противников на западных окраинах населенного пункта.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах города Артемовск, — сообщили в Минобороны.

Огневую поддержку штурмовикам оказали подразделения воздушно-десантных войск. Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли удары по позициям противника. Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск были пресечены попытки Вооруженных сил Украины контратаковать из Часова Яра, Калинина и Красного Донецкой Народной Республики.

Всего за сутки на Донецком направлении авиация совершила семь самолетовылетов, артиллерия «Южной» группировки войск выполнила 58 огневых задач. Общие потери ВСУ в боях около Артемовска составили более 575 украинских бойцов и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Ранее российские ракетные войска поразили объединенный штаб обороны Артемовска ВСУ. ВС РФ также нанесли удары по подразделениям Иностранного легиона вблизи населенного пункта Константиновка в ДНР.