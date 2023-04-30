Российские штурмовики взяли под контроль еще четыре квартала в Артемовске

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Многоэтажки в западной части Артёмовска

Штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ и Южной группировки войск взяли под контроль еще четыре квартала в западной части Артемовска, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он добавил, что за сутки в районе города авиация совершила четыре вылета, а артиллеристы выполнили 61 огневую задачу.

Штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артемовска и овладели четырьмя кварталами. Подразделения ВДВ сковывали противника на северной и южной окраинах города, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что российская авиация, ракетные войска и артиллеристы Южной группировки войск нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Артемовское в ДНР.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» сообщили, что им осталось преодолеть около 1,5 км через городскую застройку для полного освобождения Артемовска. Они отметили, что линия фронта приближается к западным окраинам города.

По словам «музыкантов», их подразделению удалось захватить квартал многоэтажных жилых домов за железной дорогой, которая делит город пополам. Жилые здания расположены на холме, с которого украинские военные наблюдали и корректировали огонь по штурмовым группам «Вагнера». В настоящее время украинские силовики удерживают здание медицинского института, находящееся на самой высокой западной точке Артемовска.