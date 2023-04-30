ЧВК «Вагнер» почти освободила Артемовск Боец группы «Вагнер»: до полного освобождения Артемовска осталось около 1,5 км

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщили РИА Новости, что им осталось преодолеть около 1,5 км через городскую застройку для полного освобождения Артемовска. Они отметили, что линия фронта приближается к западным окраинам города.

Украинским военным повезло, если им осталось полтора километра в городе. Остается небольшая застройка, жилой район, а затем начинается частный сектор, — сообщил источник агентства.

Согласно его словам, их подразделению удалось захватить квартал многоэтажных жилых домов за железной дорогой, которая делит город пополам. Жилые здания расположены на холме, с которого украинские военные наблюдали и корректировали огонь по штурмовым группам «Вагнера». В настоящее время украинские силовики удерживают здание медицинского института, находящееся на самой высокой западной точке Артемовска.

Мы заняли позиции в девятиэтажных домах и продвигаемся дальше. Теперь перед нами последний рывок — к медицинскому институту, самой важной высоте на западе. Оттуда враг корректировал артиллерию и танковый огонь. Мы уже почти подавили все сопротивление, — добавил боец.

Ранее российские ракетные войска поразили объединенный штаб обороны Артемовска ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по подразделениям Иностранного легиона вблизи населенного пункта Константиновка в ДНР.

Ранее Мельник заявил, что страны Запада должны увеличить поставки оружия и боеприпасов на Украину в десять раз. По его мнению, все ограничения по отправке оружия ВСУ являются искусственными и их можно легко переступить. Он считает, что такие меры помогут прекратить боевые действия на Украине.