Бойцы «Вагнера» впервые показали склады с советским оружием под Соледаром Бойцы ЧВК «Вагнер» впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Бойцы ЧВК «Вагнер» у дома, разрушенного в результате обстрела

Бойцы ЧВК «Вагнер» впервые показали склады с советским вооружением и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром. Один из «музыкантов» рассказал РИА Новости, что украинские военные перед отступлением вывезли все необходимое оружие, а остальное бросили и заминировали, планируя взорвать.

Вывозили [оружие со складов] не торопясь, не спеша, в дальнейшем все склады были заминированы на уничтожение <...> зажигательными бомбами, то есть в случае взрыва, как у них было запланировано, тут уже все сгорело бы и ничего не осталось, — сообщил боец.

Несмотря на то что военные ВСУ вывезли часть вооружения, на складах осталось большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, отметил военнослужащий. По его словам, там находится 292 тысячи ящиков с пистолетами-пулеметами образца 1941 года.

В каждом ящике по 10 штук, представляете, какие объемы? Это помимо другого вооружения, — подчеркнул вагнеровец.

После взятия шахт «музыканты» начали их разминировать. Боец пояснил, что ВСУ допустили просчет, неправильно соединив цепь для подрыва. По его словам, украинцы подключали все быстро и думали, что взорвется, в результате шахта взорвалась вверху, а на складах цепь оборвало.

Только в проходе стояло 4,5 тонны тротила с пластитом, — добавил он.

ЧВК «Вагнер» взяла Соледар в январе, установив контроль в том числе над шахтами, которые с 1960-х годов отчасти использовались как склады оружия. Город играл стратегическое значение для ВСУ, которые возвели в нем мощные укрепления. Взятие Соледара перерезало путь снабжения между Артемовском и Северском и также позволило охватить Артемовск с северной стороны.