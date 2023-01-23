Опубликованы кадры подземной операции ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военкор Александр Симонов поделился кадрами военной операции ЧВК «Вагнер» в подземельях Соледара. Отмечается, что бойцы проводили уникальную операцию на глубине около 200 метров, чего в новейшей военной истории еще не случалось.

На кадрах видно, как военнослужащие спускаются по лестницам в подземелье. На месте их миссии полностью отсутствовало освещение, бойцы использовали фонарики.

Штаб территориальной обороны ДНР 17 января сообщил, что территория Соледара находится под полным контролем российских военных. Он подчеркнул, что российские силы продвигаются вперед, а в действиях ВС РФ намечается серьезный тактический успех.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что динамика проведения специальной военной операции положительная, все идет согласно планам. Комментируя ситуацию в Соледаре, глава государства выразил надежду, что российская армия еще не один раз порадует своими результатами боевой работы.

Пресс-служба компании «Конкорд» днями ранее опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сообщает о полном взятии под контроль населенного пункта Клещеевка близ Артемовска. Подчеркивалось, что вокруг села по-прежнему идут ожесточенные бои, а вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от города, это не так. По словам бизнесмена, украинские военнослужащие работают четко и слаженно, «цепляются за каждый метр земли».