Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 18:25

Названо главное преимущество ракеты Х-101, которая ужаснула США

Военэксперт Леонков: российскую крылатую ракету Х-101 невозможно сбить

Российская Крылатая ракета Х-101 в представлении ИИ Российская Крылатая ракета Х-101 в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российскую крылатую ракету Х-101, которая ужаснула США, невозможно сбить, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, она является стратегической ракетой класса «воздух-земля». Он отметил, что ее максимальная дальность поражения целей достигает 5,5 тысячи километров.

X-101 — это стратегическая крылатая ракета класса «воздух-земля». Она создана по нашей технологии снижения радиационной заметности и предназначена для поражения стратегических объектов противника в его глубине. Дальность применения составляет порядка 5,5 тысячи километров. При этом точность составляет примерно 10-15 метров. Она не раз применялась, и противник так и не смог похвастаться тем, что смог сбить хоть одну из таких ракет, — пояснил Леонков.

По словам военэксперта, ракета Х-101 оснащена осколочно-фугасной боевой частью, а ее ядерная модификация носит название Х-102. Он подчеркнул, что в зависимости от задач, ракеты могут применяться как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Боевая часть ракеты Х-101 — осколочно-фугасная, есть в ядерном исполнении. Тогда ракета будет называться Х-102. То есть в зависимости от объекта ракеты будут применяться либо в конфиденциальном, либо в ядерном исполнении в зоне специальной военной операции, — резюмировал Леонков.

Ранее американский обозреватель Томас Ньюдик заявил, что применение российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас. Таким образом он оценил видео удара боеприпаса по Черновцам.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что российские ракеты X-101, с которыми, по словам президента России Владимира Путина, не сравнятся французские SCALP и немецкие Taurus, не может сбить ни одна ПВО. Он подчеркнул, что это одно из инновационных оружий.

СВО
ракеты
оружие
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе понимают, что Путин не прекратит СВО после угроз Трампа
Россиян предупредили об опасности купания из-за одной инфекции
Ливень смыл грунт под дорогой и ограждение на юге Москвы
Авиастроительная компания выплатит «Татнефти» более 6 млрд рублей
Востоковед оценил варианты помощи России от Китая
Российского телеведущего обвинили в оскорблении жителей одного города РФ
Европейская страна по суду конфискует российские активы
Предательство за $80. Экс-ефрейтор ВС России может сесть на 24 года: детали
Составлен список артистов, которые зарабатывают на ненависти к России
Стала известна судьба плюнувшего в бургер сотрудника «Вкусно — и точка»
Легендарный 114-летний марафонец погиб после аварии в деревне
В Сети смеются над необычной формой туч над Москвой
В России появилась официальная родина Ивана-царевича
МИД И МВД одобрили список преступлений, за которые лишат гражданства
Собчак поделилась чувствами из-за готовившегося на нее покушения
Названо главное преимущество ракеты Х-101, которая ужаснула США
Экс-премьер Украины объяснил, почему США согласовали назначение Свириденко
Стало известно о подготовке Россией «воздушного Армагеддона» для Украины
Военэксперт ответил, в каких случаях РФ атакует ВСУ мощнейшей ракетой Х-101
Россиянка обнаружила в медовом бисквите лишний предмет
Дальше
Самое популярное
От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.