Названо главное преимущество ракеты Х-101, которая ужаснула США

Российскую крылатую ракету Х-101, которая ужаснула США, невозможно сбить, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, она является стратегической ракетой класса «воздух-земля». Он отметил, что ее максимальная дальность поражения целей достигает 5,5 тысячи километров.

X-101 — это стратегическая крылатая ракета класса «воздух-земля». Она создана по нашей технологии снижения радиационной заметности и предназначена для поражения стратегических объектов противника в его глубине. Дальность применения составляет порядка 5,5 тысячи километров. При этом точность составляет примерно 10-15 метров. Она не раз применялась, и противник так и не смог похвастаться тем, что смог сбить хоть одну из таких ракет, — пояснил Леонков.

По словам военэксперта, ракета Х-101 оснащена осколочно-фугасной боевой частью, а ее ядерная модификация носит название Х-102. Он подчеркнул, что в зависимости от задач, ракеты могут применяться как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Боевая часть ракеты Х-101 — осколочно-фугасная, есть в ядерном исполнении. Тогда ракета будет называться Х-102. То есть в зависимости от объекта ракеты будут применяться либо в конфиденциальном, либо в ядерном исполнении в зоне специальной военной операции, — резюмировал Леонков.

Ранее американский обозреватель Томас Ньюдик заявил, что применение российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас. Таким образом он оценил видео удара боеприпаса по Черновцам.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что российские ракеты X-101, с которыми, по словам президента России Владимира Путина, не сравнятся французские SCALP и немецкие Taurus, не может сбить ни одна ПВО. Он подчеркнул, что это одно из инновационных оружий.