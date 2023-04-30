Дрон ВСУ попытался атаковать Белгородскую область, но не сумел SHOT: украинский БПЛА сбросил СВУ на инфраструктуру Цаповки под Белгородом, но оно не сдетонировало

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский дрон подлетел к селу Цаповки Белгородской области и сбросил взрывчатку на инфраструктуру населенного пункта. Взрыва не последовало, самодельное взрывное устройство не сработало, уточняет канал. Минобороны РФ и губернатор Вячеслав Гладков эту информацию не комментировали.

SHOT добавил, что украинский беспилотник самолетного типа после сброса взрывчатки зацепился за дерево, потерял управление и рухнул на землю.

Утром 29 апреля в результате атаки дронов ВСУ в Севастополе загорелись четыре резервуара на нефтебазе в Казачьей Бухте. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что беспилотников могло быть два, поскольку возгорание произошло в двух разных частях нефтебазы. Потушить пожар планируется к 18:00 мск.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин ранее высказал мнение, что в атаке на Севастополь были использованы не менее 10 беспилотников ВСУ, большинство из них были уничтожены.

Военный эксперт Владимир Евсеев объяснил причину участившихся ЧП с БПЛА тем, что у властей Украины нет уверенности в анонсированном наступлении, поэтому они пытаются деморализовать население, запуская беспилотники на территорию РФ. По его мнению, Киев мог закупить 50–100 тысяч дронов.