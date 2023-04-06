Военный эксперт назвал причину участившихся ЧП с упавшими БПЛА Военный эксперт объяснил «агонией Киева» участившиеся ЧП с БПЛА в России

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У Украины нет уверенности в анонсированном наступлении, она пытается деморализовать местное население путем пусков БПЛА, заявил военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя NEWS.ru участившиеся случаи падения, предположительно, украинских дронов. По его словам, вероятно, Киев закупил 50-100 тысяч таких беспилотников.

Как бы там не говорили, агония киевского режима имеет место. У Украины нет уверенности в анонсированном наступлении, она пытается деморализовать местное население путем пусков БПЛА, в том числе без заряда. С БПЛА, в принципе, сложно бороться. Против них не всегда эффективны системы РЭБ, — заявил Евсеев.

Эксперт добавил, что Украина из-за слабой пилотируемой авиации делает ставку на БПЛА разного класса. Так, по его словам, на вооружении у них имеется около 20 видов БПЛА, начиная от спортивных моделей, куда можно установить кумулятивную гранату: сам весит три килограмма и столько же весит боеприпас, дальность полета составит 15-30 км, при этом они могут лететь низко — на высоте 30 м.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина располагает тысячами ударных беспилотников, которые могут достичь Москвы. По его мнению, их появление над российской столицей произведет тот же эффект, что и посадка самолета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста на Красной площади в 1987 году.