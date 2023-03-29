В Киеве пригрозили отправить на Москву «рой» из тысяч БПЛА Секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил Москве «роем» из тысяч БПЛА

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украина располагает тысячами ударных беспилотников, которые могут достичь Москвы, заявил в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. По его мнению, их появление над российской столицей произведет тот же эффект, что и посадка самолета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста на Красной площади в 1987 году.

«Украинский рой» «имени Матиаса Руста» — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3 000 км, — написал Данилов.

Пост он сопроводил фотографией самолета Руста на главной площади страны.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев сформировал первые три ударные роты беспилотников, готовые к боевым действиям. Он отметил, что все дроны произведены на Украине. Роты за счет частных лиц обеспечены пикапами, которые будут доставлять аппараты к месту запуска.