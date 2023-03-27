Военэксперт объяснил, почему упавший под Тулой беспилотник не сбили раньше Военэксперт Литовкин: упавший в Киреевске БПЛА не был сбит раньше из-за малого количества ЗРК и систем РЭБ

Выведенный из строя и упавший в Киреевске Тульской области Ту-141 «Стриж» не был сбит раньше, поскольку в России невозможно поставить ЗРК или системы РЭБ «на каждый метр», заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что речь идет не о нехватке техники, а о размерах страны и численности военнослужащих.

Мы не можем на каждый метр поставить ЗРК или систему РЭБ. Есть города, которые охраняется, но у нас огромная страна. Это не лес, чтобы везде посадить эти системы. Для этого еще нужны военнослужащие, которые будут с ними работать. Поэтому он и долетел до Тульской области, тем не менее комплексом РЭБ удалось прервать его связь, — сказал Литовкин.

При этом он отметил, что Ту-141 «Стриж» является мощным реактивным беспилотником, а американская компания Raytheon, занимавшаяся его разработкой, производит в том числе ЗРК Patriot.

В воскресенье, 26 марта, в Минобороны РФ сообщили, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотным летательным аппаратом Ту-141 «Стриж». Система навигации беспилотника была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области. Аппарат упал в районе города Киреевска.

По уточненной информации, вследствие ЧП частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Три человека получили легкие ранения, им незамедлительно оказали медицинскую помощь.