На Украине сообщили о формировании трех ударных рот БПЛА Глава Минцифры Украины Федоров: сформировали для ВСУ три ударные роты БПЛА

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев сформировал первые три ударные роты беспилотников, которые готовы к боевым действиям. Роты за счет частных лиц обеспечены пикапами, которые обеспечат доставку дронов к месту запуска, рассказал он в Telegram.

Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlink. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот армии дронов приобрели частные доноры, — отмечается в его сообщении.

Федоров указал на назначение беспилотников, которые станут использовать для разведывательных и ударных миссий, наведения артиллерии.

Решение о создании таких рот ранее принял главнокомандующий украинскими войсками генерал Валерий Залужный. Для реализации проекта украинские военные создали координационный штаб, отобрали специалистов, способных возглавить ударные роты дронов.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не будет отправлять Киеву беспилотники MQ-9. Он подчеркнул, что эта затея не несет никакого смысла, поскольку российские средства противовоздушной обороны с высокой долей вероятности собьют дроны. Мнение министра поддержал глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.