Пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидировали

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Пожар на нефтебазе в Казачьей Бухте в Севастополе полностью ликвидировали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на начальника ГУ МЧС по региону генерал-майора Алексея Рохлина. Он добавил, что на месте ЧП остается дежурный расчет.

Начальник Главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован. На месте остается дежурный расчет, — написал Развожаев.

До этого глава региона сообщил, что после работы экспертов на месте инцидента выяснилось, что до нефтяного резервуара смог долететь только один украинский беспилотник. По словам Развожаева, второй БПЛА, о котором говорилось ранее, поразили бойцы постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом, отметил губернатор.

29 апреля в Севастополе в результате атаки украинского беспилотника на нефтебазу в Казачьей Бухте загорелись четыре резервуара. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Горение было ликвидировано спустя несколько часов. Пожару присвоили наивысший, четвертый ранг сложности. В результате случившегося никто не пострадал.