Песков ответил на вопрос о контактах Путина с властями Афганистана

Песков ответил на вопрос о контактах Путина с властями Афганистана Песков: сейчас нет планов по контактам Путина с властями Афганистана

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с афганскими властями, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, диалог между двумя странами будет налаживаться на разных уровнях.

В настоящий момент таких планов нет, — сказал Песков.

Ранее в российском МИД сообщили, что Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что этот акт будет импульсом для развития продуктивного двустороннего сотрудничества стран в различных областях.

В то же время в Москве впервые с прихода талибов к власти в Кабуле вывесили введенный движением флаг. Знамя Исламского Эмирата Афганистан появилось на балконе здания.

До этого временный поверенный Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал заявил, что приостановка запрета «Талибана» в России создает лучшие условия для экономического сотрудничества Москвы и Кабула. Он также выразил надежду, что стороны будут заключать инвестиционные соглашения в сфере геологоразведки.