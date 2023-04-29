Названо число атаковавших Севастополь беспилотников ВСУ Военный эксперт Рожин: в атаке на Севастополь участвовало не менее 10 беспилотников ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что в атаке на Севастополь были использованы не менее 10 беспилотников ВСУ, большинство из них были уничтожены. Аналитик написал в своем Telegram-канале, что украинские военные применили китайские гражданские беспилотники Mugin-5, оснащенные взрывчаткой. По словам Рожина, дроны вылетели с аэродрома Школьный на юго-западе Одессы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Севастополе одним из Mugin-5 нанесен удар по топливным резервуарам в Казачьей Бухте. Один сбит стрелковым отрядом над Севастопольской бухтой, а еще четыре подавлены РЭБ в Черном море. Кроме того, около трех-четырех БЛА были посажены средствами РЭБ на подлете к мысу Тарханкут, а еще один сбит расчетом ЗРПК «Панцирь» над Гвардейским, летевший со стороны Раздольного, — написал Рожин.

Эксперт добавил, что в преддверии атаки над территорией Румынии был замечен французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3F. По словам Рожина, пролет этого летательного аппарата «является гарантией подготовки к атаке на Крым». Он подчеркнул, что примерно в том же районе разведку проводили противолодочный самолет Atlantic II ВМС Франции и американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. К вечеру 28 апреля они вернулись на аэродромы базирования, предположительно, после определения целей для ВСУ.

Рожин также отметил, что атака на Крым была проведена сразу после улучшения погодных условий и перемещения антициклона на юго-запад от Крымского полуострова.

Утром 29 апреля в результате атаки дронов ВСУ в Севастополе загорелись четыре резервуара на нефтебазе в Казачьей Бухте. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что беспилотников могло быть два, поскольку возгорание произошло в двух разных частях нефтебазы. Потушить пожар планируется к 18:00 мск.