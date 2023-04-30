Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно «разделить» на кусочки. В интервью журналисту Дмитрию Комарову украинский лидер заявил, что Киеву сложно противостоять РФ из-за ее размеров и численности войск.

Конфликт — как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть — рот порвешь. Эту беду проглотить сложно, надо разделить ее на кусочки, — сказал Зеленский.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что неспособность президента Украины защитить страну и ее жителей свидетельствует о необходимости проведения досрочных выборов. По его словам, нынешнее киевское руководство показало свою некомпетентность при попытке организовать контрнаступление ВСУ. Кроме того, политолог указал на серьезные проблемы украинской армии с системами ПВО.

29 апреля сенатор от Крыма Сергей Цеков высказал мнение, что Зеленскому недолго осталось находиться у власти. Комментируя высказывания президента Украины о том, что конфликт в стране может растянуться на десятилетия, парламентарий отметил, что такой сценарий возможен, только если Зеленский и его окружение еще долго будут руководить Украиной.