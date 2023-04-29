На Украине заговорили о досрочных выборах из-за действий Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине досрочные выборы из-за ошибок Зеленского

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Неспособность президента Украины Владимира Зеленского защитить страну и ее жителей свидетельствует о необходимости проведения досрочных выборов, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По словам бывшего помощника второго президента страны, нынешнее киевское руководство показало свою некомпетентность при попытке организовать контрнаступление ВСУ. Кроме того, политолог указал на серьезные проблемы украинской армии с системами ПВО.

Вы не можете решать задачи по защите Украины, ее народа — значит, надо отменять военное положение, создавать временное правительство, надо проводить досрочные выборы, — сказал, обращаясь к Зеленскому, Соскин.

Экс-советник Кучмы также упрекнул главу государства в том, что он сосредоточил свою политику на борьбе с инакомыслящими, игнорируя интересы простых украинцев.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков высказал мнение, что Зеленскому недолго осталось находиться у власти. Комментируя высказывания президента Украины о том, что конфликт в стране может растянуться на десятилетия, парламентарий отметил, что такой сценарий возможен, только если Зеленский и его окружение еще долго будут руководить Украиной. Однако Цеков считает, что примерно через год на смену киевскому режиму придут новые власти, которые займутся выстраиванием нормальных отношений с Россией и уберут с повестки вопрос Крыма.