Зеленский объявил о контрнаступлении на Крым Yle: Зеленский анонсировал наступление на Крым

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируется попытка захвата Крыма, пишет финская газета Yle со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского. Он также предсказал, что конфликт может продолжаться на протяжении десятилетий.

Зеленский подтвердил Yle, что Украина планирует контратаку, отметив, что, по его мнению, ей удастся отразить российские силы, а также захватить Крымский полуостров под контроль Украины, — пишет финское издание.

Украинский лидер также отметил, что успех операции зависит от поставок вооружения от Запада.

Соскин ранее заявил, что провал контрнаступления ВСУ может обернуться свержением главы государства Владимира Зеленского. По его словам, надежда на успешное наступление — единственное, что сдерживает украинское общество от внутреннего раскола. Бывший советник Кучмы при этом усомнился в том, что ВСУ готовы наступать, учитывая острую нехватку техники и боеприпасов.

Журналисты The Wall Street Journal в свою очередь считают, что ВСУ не готовы к контрнаступлению, но будут вынуждены его начать ради сохранения поддержки Запада. По оценке журналистов, ВСУ получили не так много оружия, как хотелось бы Киеву, а российская армия вооружена гораздо лучше.