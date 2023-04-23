WSJ: ВСУ не готовы к контрнаступлению, но у них нет выбора WSJ: ВСУ не готовы к контрнаступлению, но начнут его ради сохранения поддержки Запада

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские войска не готовы к контрнаступлению, но будут вынуждены его начать для сохранения поддержки Запада, пишет The Wall Street Journal. По оценке журналистов, ВСУ получили не так много оружия, как хотелось бы Киеву, а российская армия вооружена гораздо лучше. Авторы статьи констатировали, что у Украины нет выбора, поскольку если ВСУ не вырвутся из тупика, то киевским властям придется столкнуться с растущими призывами к прекращению огня и переговорам.

Если армия Украины сможет отбить успехи Вооруженных сил РФ и подготовиться к дальнейшему продвижению, она получит дальнейшую поддержку от США и их союзников, — говорится в публикации.

Ранее экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что провал контрнаступления ВСУ может обернуться свержением главы государства Владимира Зеленского. По словам Соскина, надежда на успешное наступление — единственное, что сдерживает украинское общество от внутреннего раскола. Бывший советник Кучмы при этом усомнился в том, что ВСУ готовы наступать, учитывая острую нехватку техники и боеприпасов.

Эстонский министр обороны Ханно Певкур предположил, что контрнаступление ВСУ начнется не раньше чем через месяц. По мнению главы ведомства, сейчас украинским войскам мешает наступать дождливая погода.