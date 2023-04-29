В СФ заявили, что Зеленский не долго будет у власти после заявления о Крыме Сенатор Цеков: после ухода Зеленского Киев снимет вопрос Крыма с повестки

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что после ухода Владимира Зеленского с поста президента Украины претензии Киева на Крым уйдут с повестки. Украинские власти понимают, что захват полуострова является невыполнимой задачей, уверен парламентарий. Ранее Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, в ходе которого, по его мнению, Украина сможет вернуть Крым.

При таких руководителях как Зеленский и его окружение шансов у Украины остаться как государство все меньше и меньше. Если гипотетически представить, что они останутся у власти, конфликт между Россией и Украиной будет длиться очень долго, но я уверен, что Зеленский не будет долго у власти. Думаю, что время отпустит ему не очень большой период, может быть, год, может меньше, может чуть-чуть больше. После того, как вместо Зеленского придут другие руководители, я думаю, тема Крыма будет снята с повестки дня руководством Украины, — сказал Цеков.

Сенатор предрек, что после ухода Зеленского новые власти Украины будут больше думать о выстраивании нормальных отношений с Россией. Цеков подчеркнул, что только благодаря России Украина состоялась как государство и успешно развивалась.

Сейчас мы видим результаты ухода Украины от России, — констатировал он.

Ранее Зеленский заявил финскому изданию Yle, что в ходе контрнаступления ВСУ попытаются захватить Крым. Президент Украины также отметил, что успех операции будет зависеть от поставок западного оружия.