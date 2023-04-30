Президент Литвы объяснил сложность присоединения Украины к НАТО Президент Литвы исключил вступление Украины в НАТО до окончания конфликта

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гитанас Науседа

Присоединить Украину к НАТО слишком сложно до завершения конфликта, заявил в интервью La Repubblica президент Литвы Гитанас Науседа. Лидер прибалтийской страны назвал потенциальное принятие Украины в состав военного блока одной из самых непростых тем, которую предстоит обсудить на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, запланированном на 11–12 июля.

Это было бы слишком сложно. Мы знаем об этом, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать после [окончания конфликта], — сказал президент Литвы.

Науседа выразил надежду, что на июльских переговорах стран — членов НАТО будет представлена дорожная карта для вступления Украины в Альянс. По его словам, саммит будет «решающим», поскольку президента России Владимира Путина «нужно остановить сейчас», иначе «наступит очередь стран Балтии или Польши».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны военного блока дали предварительное согласие на принятие Украины в «семью». Столтенберг подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в «обеспечении победы Украины над Россией».

Внеблоковый статус Украины по-прежнему остается одной из целей спецоперации ВС России, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В противном случае это будет представлять «серьезную существенную опасность» для России, отметил представитель Кремля.