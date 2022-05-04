Захарова предложила Евросоюзу отменить собственное существование

Мария Захарова / Фото mid.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз должен отменить собственное существование, если намерен по-настоящему навредить России. Таким образом она прокомментировала подготовку нового пакета санкций против России, сообщает радио Sputnik.

Если они хотят сделать нам по-настоящему больно, пусть отменят сами себя, мы будем скучать, — заявила Захарова.

Ожидается, что подробности новых санкций против России будут объявлены до конца дня. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель ранее заявил, что новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти. Он отметил, что в шестой пакет санкций также будет входить отключение от SWIFT новых банков и санкции «за дезинформацию». Кроме того, новые санкции также будут приняты в отношении Сбербанка.

Между тем издание The Hill ранее сообщило, что санкции США и их союзников против России привели к серьёзным экономическим трудностям в странах Запада. Журналисты издания также отмечают, что, несмотря на попытки обесценить рубль, российская валюта, наоборот, окрепла, в то время как японская йена обвалилась до 20-летнего минимума. От крупномасштабных рестрикций против России также страдают бедные страны, так как на них ложится основная тяжесть экономических последствий.